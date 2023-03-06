خاجي يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تسهيل إرسال المساعدات إلى الشعب السوري

وأجرى علي أصغر خاجي ، كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة ، محادثة هاتفية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية "غير بيدرسون".

وتناولت المباحثات الهاتفية اخر التطورات على الصعيد السياسي والميداني في سوريا لاسيما العواقب الإنسانية المؤلمة والأضرار المادية الجسيمة للزلزال الأخير.

وشدد الطرفان في هذه المباحثات على ضرورة تسهيل إرسال المساعدات إلى الشعب السوري وتجنب التسييس في هذا الصدد.

واعرب خاجي عن معارضته للعقوبات والعقبات التي تعترض إرسال المساعدات ، وأشار إلى الظروف المعيشية الصعبة لضحايا الزلزال ، ودعا إلى زيادة وتسريع نقل المساعدات الإنسانية الدولية غير المشروطة إلى سوريا.