الحكومة تكرّس جهودها لدعم المنشآت والمرافق النشطة في تصنيع اللقاح المحلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله رئيسي اشار في اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، الى انه خلال اللقاءات والمحادثات الاخيرة التي اجراها وزير الخارجية الايراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم في نيويورك، كان هنالك استعداد ورغبة ملحوظة لدى الجيران والدول الاخرى للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وذكر ان تصدير الخدمات الفنية والهندسية، في ضوء قدرات الخبراء الايرانيين، يمكنه ان يشكل احدى افضل ارضيات تطوير التعاون الاقليمي والدولي.

وثمّن رئيسي المساعي المبذولة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا والنمو الملحوظ للعملية التطعيم في البلاد مضيفا: ان اولوية اليوم هي دعم المؤسسات والمراكز الداخلية الناشطة في مجال صنع اللقاح، ذلك لان الاستفادة من اللقاح الخارجي لها قيود ولا يمكن ان تكون دائمية.

ختاما شدد الرئيس بان الطريق لمعالجة مشاكل البلاد هو ازدهار الانتاج واضاف: انه ينبغي توجيه السيولة النقدية نحو الانتاج وتوفير فرص العمل، ذلك لان ازدهار الانتاج وتوفير فرص العمل يعدان القضية المحورية للحكومة الثالثة عشرة.

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