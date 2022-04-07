حربنا اليوم حرب اقتصادية/ دفاعنا يتمثل بالانتاج وبذل المزيد من الجهد وحضور العلماء في ساحة الانتاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عين اللهي في تصريح له اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة فرديس التابعة لمحافظة طهران: نحن نشعر بالفخر للانجازات التي تحققت في قطاع الصحة بالبلاد.

واكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد مقصد الكثير من مواطني الدول الاخرى لغرض العلاج.

واضاف: في وقت ما كنا بحاجة للذهاب الى الخارج من اجل ابسط الامور الطبية في حين انه اليوم فضلا عن علاج مواطنينا تعد بلادنا مقصد الكثير من مواطني الدول الاخرى لغرض العلاج.

وقال وزير الصحة: ان حربنا اليوم حرب اقتصادية ونظرا لشعار العام (عام الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل) وتاكيدات قائد الثورة، فان دفاعنا يتمثل بالانتاج وبذل المزيد من الجهد وحضور العلماء في ساحة الانتاج.

واضاف: انه وبالتزامن مع بدء مهام الحكومة بلغت الاصابات بفيروس كورونا يوميا نحو 50 الف مريض و 18 الف عدد الذي كانوا يرقدون في المستشفى للعلاج و 8 آلاف في غرف العناية المركزة "آسي سي يو" واكثر من 700 حالة وفاة الا ان الحكومة دخلت بقوة على هذا الصعيد ولم تربط التطعيم بقضايا سياسية ودخلت مجال اللقاحات.

وقال وزير الصحة: في تلك الفترة كان هنالك انتاج نوع واحد من لقاحات كورونا في البلاد فيما لنا اليوم اكثر من 6 انواع قادرون على تصديرها ومن المقرر ان يتم التصدير الى 10 دول.

واوضح بانه في مسالة التطعيم دخل كل الشعب والحرس الثوري والتعبئة الى الساحة وقدمت المساعدة اللازمة وبلغ عدد الجرعات التي تم تطعيمها لغاية اليوم اكثر من 147 مليون جرعة.

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