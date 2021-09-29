استعداد ایران للنظر في مقترحات الکهرباء العراقیة لتمدید عقد تصدیر الغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار جکیني اليوم الاربعاء في لقاء مع مسئوولي وزارة الکهرباء العراقیة الی العلاقات الثنائیة و الدینیة بین الشعبین الإيراني و العراقي،قائلا، إن علاقتنا مع العراق استراتیجیة والعلاقات الاقتصادیة بین البلدین تحظى باهمية فائقة .

واکد ان تعزیز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة سیجعلها اعمق واکثر موضوعیة، واعتبر دبلوماسیة الطاقة القویة من برامج الحكومة الحالية في إيران داعیا الجانب العراقي الی مزید من الالتزام بالاتفاقیات الحالیة والسابقة، و أعلن جكيني استعداد ایران للنظر في مقترحات جدیدة من وزارة الکهرباء العراقیة لتمدید عقد تصدیر الغاز.

وقد اكد وزیر النفط الایراني جواد اوجي في لقاء مع وزیر الکهرباء العراقي ان المفاوضات مع مختلف الاطراف لزیادة صادرات الغاز وتجارته علی سلم اولویات الحکومة الحالية في إيران، كما اعلنت شركة الغاز الوطنية الايرانية مایو الماضي ان حجم صادرات الغاز الایراني الی العراق ارتفع الی 32 ملیون متر مکعب.

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