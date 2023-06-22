وزارة الكهرباء العراقية: إيران تبدي استعدادها لزيادة اطلاقات الغاز للعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ، اليوم الخميس، عن تسجيل أعلى حمل بتاريخ منظومة الطاقة الوطنية في العراق، فيما أشارت إلى أن إيران أبدت استعدادها لزيادة اطلاقات الغاز.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح له إن “زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران، أسفرت عن زيادة طاقات الغاز”، مبيناً أن “الجانب الإيراني يجهز العراق بـ45 مليون متر مكعب من الغاز والذي أسهم بزيادة طاقة المحطات وتشغيل محطات أخرى”.

وأضاف موسى، أن “الجانب الإيراني أعرب عن استعداده لزيادة إطلاقات الغاز”، مشيراً إلى، أن “العراق يحتاج من 55-60 مليون متر مكعب من الغاز، لكن بحسب المفاوضات مع الجانب الإيراني فإن المتوفر الآن 45 مليون متر مكعب”.

وأعرب، عن أمله “أن يستمر هذا التجهيز بالغاز لمواكبة ذروة الأحمال وتشغيل المحطات”، لافتاً إلى أنه “لا توجد إمدادات غاز أو خطوط نقل من دول أخرى، وإنما فقط خطوط الارتباط مع الجانب الإيراني التي تمد العراق بالغاز”.

وأكد، أن “تجهيز المنظومة وصل لغاية الآن إلى 25 ألفاً و280 ميغاواط”، مشيراً إلى أن “هذا الحمل هو الأعلى بتأريخ تأسيس منظومة الطاقة في العراق، حيث ساعدنا بذلك توافر الغاز وزيادة إطلاقاته”.

المصدر: العهد نيوز

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