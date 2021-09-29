ايران تمتلك قوة جوّية لا يستهان بها / قادرون على تدمير كافة الأجسام في سماء ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان تأكيد قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني،العميد امير صباحي فرد، جاء اليوم الاربعاء خلال مراسم احياء ذكرى الـ241 شهيدا من منتسبي قوات الدفاع الجوي خلال فترة الحرب المفروضة، والذي اقيم في مقر قيادة الدفاع الجوي في طهران، بحضور جمع من المسؤولين وكبار القادة وعدد من اسر الشهداء الابرار.

واكد ان اعداء ايران، فرضوا تلك الحرب التي لم تكن اقل شدة من الحروب العالمية، وذلك لاجهاض الثورة الاسلامية، مشيراً إلى ان هذا المخطط لم يتحقق بفضل تضحيات الشهداء والمجاهدين من ابناء الشعب الايراني المرابطين في ساحات القتال الذين ضحو بأرواحهم من اجل الدفاع عن تراب الوطن.

واشار ان قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني استطاعت ان تجدد اسطولها لثلاث مرات على مدى سنوات الحرب الثماني، وان هذه القوة المسلحة تمكنت من استهداف 650 مقاتلة عراقية انذك.

واكد صباحي فرد، على ان قوات الدفاع الجوي الايرانية، تمتلك قدرات مميزة في المنطقة، والاعداء يعلمون جيدا بانهم عاجزون عن اي مواجهة امام هذه القوة الايرانية القاهرة.

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