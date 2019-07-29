الجيش الايراني قادر على كشف أحدث انواع طائرات الشبح عبر راداراته المتطورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أول ندوة بعنوان "نقل الذكريات والقصص المتعلقة بالدفاع عن سماء ايران" انطلق اليوم الاثنين بمقر اركان قوة الدفاع الجوي وبمشاركة قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد عليرضا صباحي فرد وعدد من القادة القدماء والمحنكين لدى الدفاع الجوي الايراني.

وبالاشارة الى قدرات الدفاع الجوي الايراني قال صباحي فرد، أن الخبرات التي اكتسبتها ايران طيلة الحرب الايرانية العراقية أدت الى تحقيق تطور ملحوظ بمجال الدفاع الجوي حيث اليوم نتمكن من رصد وكشف انواع الطائرات المسيرة وغير المسيرة والتي يطلق عليها عنوان الشبح، وذلك جزء من قدرات ايران الدفاعية.

وأكد ان الدفاع المقدس لم تكن حربا في وجه نظام صدام لوحده، ألا ان ايران كانت تقف في وجه 34 دولة تقدم الدعم للنظام البعثي، وتم تحسين واعادة احياء القوة الجوية العراقية عدة مرات آنذاك، وكانت ايران تواجه احدث المقاتلات ومعدات الجوية، ورغم ذلك قد تمكنت من اسقاط 70 طائرة تابعة للعدو ضمن عملية واحدة فقط.

واكد ان الجيش الايراني قد تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي بمجال صناعة انواع الرادارات، واليوم نتمكن من كشف ورصد احدث الطائرات الامريكية وتوجيه نداء تحذير اليها.

وتابع: الدفاع الجوي الايراني لم يبقى على ماكان عليه قبل اربعين عام ولو تجرأ العدو على الاعتداء على ايران سيتلقى ضربات موجعة للغاية.

وفي نهاية الندوة تم تكريم القادة المحنكين في الدفاع الجوي الايراني وتم منحهم أوسمة تقدير./انتهى/.