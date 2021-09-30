  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٢:٣٩ م

كيومرث حيدري:

مناورات "فاتحو خيبر" تُقام غداً شمال غربي البلاد!

مناورات "فاتحو خيبر" تُقام غداً شمال غربي البلاد!

صرّح قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد "كيومرث حيدري" بان مناورات في شمال غرب البلاد سَتُجريها وحدات من القوة البرية، يوم غد الجمعة، في سبيل الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن العميد "كيومرث حيدري" قال في تصريح له، اليوم الخميس: ان مناورات "فاتحو خيبر" ستنطلق غداً الجمعة في منطقة شمال غرب البلاد بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وحرب الكترونية وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.

وعن سبب المناورات أشار العميد حيدري إلى أن هذه المناورات سَتُقام في سبيل الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة.

وتابع قائد القوة البرية في الجيش الإيراني: مناورات القوات المسلحة في هذه المنطقة ومختلف مناطق البلاد تُقام وفق تخطيط دقيق وبناء على برنامج تقويمي بهدف اختبار الاسلحة والمعدات وتقييم القدرات القتالية للقوات المسلحة في اي منطقة في البلاد وحدودها.

/إنتهى/

رمز الخبر 1918431
https://ar.mehrnews.com/news/1918431/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات