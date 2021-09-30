مناورات "فاتحو خيبر" تُقام غداً شمال غربي البلاد!

وأفادت وكالة مهر للانباء أن العميد "كيومرث حيدري" قال في تصريح له، اليوم الخميس: ان مناورات "فاتحو خيبر" ستنطلق غداً الجمعة في منطقة شمال غرب البلاد بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وحرب الكترونية وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.

وعن سبب المناورات أشار العميد حيدري إلى أن هذه المناورات سَتُقام في سبيل الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة.

وتابع قائد القوة البرية في الجيش الإيراني: مناورات القوات المسلحة في هذه المنطقة ومختلف مناطق البلاد تُقام وفق تخطيط دقيق وبناء على برنامج تقويمي بهدف اختبار الاسلحة والمعدات وتقييم القدرات القتالية للقوات المسلحة في اي منطقة في البلاد وحدودها.

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