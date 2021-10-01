قائد الثورة يصدر قرار بمنع إستيراد الأجهزة المنزلية/تسجيل 268 حالة وفاة جديدة بكورونا

دعماً للصناعات الداخلية؛ قائد الثورة يصدر قرار بمنع إستيراد الأجهزة المنزلية

أصدر قائد الثورة الإسلامية قراراً، يدعو فيه إلى وقف الواردات المتعلقة بالأجهزة المنزلية، وذلك على خلفية رسالة من مجموعة من مصنعي الأجهزة المنزلية إلى السيد القائد وطلب وقف استيراد المنتجات المنزلية الأجنبية.

خلال اتصال هاتفي؛ أمير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره الكوري حول الاموال المجمدة

انتقد وزير الخارجية الايراني نظيره الكوري حول الاموال الايرانية المجمدة في البنوك كوريا الجنوبية.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ايران لن تقبل باكثر من الاتفاق النووي او اقل منه / على امريكا ان تتخذ قرارها

قال خطیب زاده ان اوروبا وقفت الى جانب امريكا في انتهاك الاتفاق النووي، مؤكدا ان ايران لن تقبل باكثر او اقل من البنود المتفق عليها.

كيومرث حيدري: مناورات "فاتحو خيبر" تُقام غداً شمال غربي البلاد

صرّح قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد "كيومرث حيدري" بان مناورات في شمال غرب البلاد سَتُجريها وحدات من القوة البرية، يوم غد الجمعة، في سبيل الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة.

مسؤول إيراني رفيع المستوى: حسن الجوار والعلاقات الطيبة مع الجيران أولوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

صرح مساعد الشؤون الميدانية لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "مهدي رباني": ان أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي حسن الجوار والعلاقات الطيبة مع جيرانها، مؤكداً على منع المعسكر الصهيوني من الإستفادة من هذه الأجواء الودية.

وزارة الصحة الإيرانية تستلم شحنة كبير من لقاح كورونا

صرّح الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر، بان الشحنة الثالثة والعشرين من لقاح كورونا وصلت مطار الإمام الخميني (ره) بطهران، ويُحكى أن الشحنة تحتوي على 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الصحة الإيرانية: تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة و 268 وفاة جديدة بكورونا

صرحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، أنه و خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 14 ألفا و 78 إصابة و 268 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، لافتة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ نحو 55 مليون جرعة.

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