بدء مناورات "فاتحو خيبر" في منطقة شمال غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن العلاقات العامة للقوات البرية للجيش بدأت مناورات فاتحو خيبر بحضور قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومسؤولين من المحافظات في شمال غرب البلاد.

في هذه المناورات قامت وحدات الطائرات المسيرة للقوات البرية للجيش الايراني بمسح عام للمنطقة الخاضعة للعمليات وبعد إرسال الصور إلى مركز القيادة، أظهر اللواء 25 الرد السريع بتنفيذ عمليات محمولة جوا.

في إطار استمرار المناورات، نفذت وحدة المدفعية نيرانا تمهيدية بإطلاق النار على مواقع وأهداف محددة مسبقًا.

بالتزامن مع نيران وحدات المدفعية، نفذت الوحدات المدرعة عمليات القوة الضاربة المدرعة.

وفي جميع مراحل المناورات فاتحو خيبر دعمت طائرات الهليكوبتر الوحدات العاملة بإطلاق النار.

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