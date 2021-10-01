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٠١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٩:٥١ ص

حزب الله يعزي برحيل عقيلة الامام موسى الصدر

حزب الله يعزي برحيل عقيلة الامام موسى الصدر

عزى حزب الله برحيل عقيلة الامام موسى الصدر التي توفيت يوم الخميس في بيروت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقدم حزب الله في بيان اليوم الجمعة التعازي وأصدق مشاعر المواساة من العائلة الكريمة والشريفة لسماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله تعالى بمناسبة رحيل السيدة الجليلة أم صدري زوجة الإمام ورفيقة دربه وجهاده والمنتظرة بشوق والصابرة باحتساب والمؤمنة بيقين، رمز الإيمان والتقوى والنقاء المتأسية بساداتها من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضاف: نشارك سيدنا الإمام موسى الصدر وعائلته الكريمة وجميع محبي هذا القائد الكبير حزنهم وألمهم.

وقال: "نسلم معهم لمشيئة الله تعالى وأمره، ونسأله عز وجل أن يتفضل على الفقيدة الغالية والعزيزة بالرحمة الواسعة والرضوان وعلو الدرجات، وأن يمن على العائلة الكريمة بالصبر والسلوان وهم أهل الصبر وأهل الكرامة".

/انتهى/

رمز الخبر 1918452
https://ar.mehrnews.com/news/1918452/

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