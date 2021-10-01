زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب ميناء غناوة جنوب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ميناء غناوة بمحافظة بوشهر في الساعة 4 و 45 دقيقة و 21 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الواحدة و و 15 دقيقة و 21 ثانية فجرا بتوقيت غرينتش).

ونوّه المركز بان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 29.75 والطول الشرقي 50.49 درجة.

وأضاف رئيس هيئة الإنقاذ في الهلال الأحمر اثر هذا الزلزال وبحسب خدمات الطوارئ أصيب 4 أشخاص فقط كانوا خائفين من شدة الزلزال وتم إرسالهم إلى المراكز الطبية.

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