شركة معرفية إيرانية تنتج آلات نساجة وغزل صناعي تنافس المنتجات الأوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأداء الصحيح للغزل هو أحد المراحل الأساسية في عملية الإنتاج وتطبيق أنواع مختلفة من آلات لف الخيوط، وتسبب إنتاج هذه الآلة من قبل شركة إيرانية، بجودة قياسية تلبية العديد من الاحتياجات المحلية في مجال الغزل والنسيج الصناعي.

وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة المعرفية، فريد وكيلي، عن إنتاج منتج تطبيقي في صناعة المنسوجات، وقال: "باختصار، تتمثل مهمة آلة الغزل في إنتاج مغازل أو بكرات يتم لف الخيط عليها بانتظام ومع كثافة معينة، وتستخدم هذه المغازل في الصباغة والخياطة والنسيج وحتى حياكة السجاد".

وأشار أحد أعضاء الشركة المنتجة إلى أن من أهم مميزات هذه الآلة هو الخيوط التي تنتجها الآلة والتي تتمتع بنوعية جيدة ولفافة جيدة ومناسبة للغزل وما شابه.

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