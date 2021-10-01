العراق ... الأمن الوطني يوقف 25 عنصرا من "داعش" في محافظة نينوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق، أن الاعتقالات جرت بعد الحصول على الموافقات القضائية المستندة إلى معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة أيام.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن من جرى اعتقالهم ينتمون لصفوف تنظيم داعش، ويعملون بصفة مقاتلين، ضمن ما يعرف بـ"ولايات" نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين.

وأشار البيان إلى أنه جرى تسجيل أقوال المتهمين، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت مواطنين عراقيين، "فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة أثناء معارك التحرير".

وأورد المصدر أنه تمت إحالة الموقوفين جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.

وتابع البيان أن "جهاز الأمن الوطني يجدد العهد بالمضي قُدماً في تدعيم أركان المنظومة الأمنية، وبذل قصارى الجهود بوجه كل من يحاول الإساءة للبلاد وتعكير صفوف استقرارها".

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