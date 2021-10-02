الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني في "مأزق حقيقي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الموقع الامريكي وفقًا لمصادر دبلوماسية إسرائيلية: "إن إسرائيل تُجري اتصالات رفيعة المستوى مع دول عربية وإسلامية لضمّها إلى قائمة الدول المطبّعة".

وذكر محلّل الشؤون الإسرائيلية في الموقع الأمريكي "بن كسبيت"، فإنّ هناك دولا مترّددة حيال التطبيع مع "إسرائيل"، مع صعوبة الحسم في الاتجاه الذي ستحمسه في هذه الفترة الزمنية.

ومساء الاثنين الماضي، ذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن اتفاقيات التطبيع، أن "المزيد قادم"، وهو الأمر ذاته الذي تحدّث عنه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في إحاطة للصحافيين الأجانب، في آب/أغسطس الماضي.

وتدفع الولايات المتحدة دول المنطقة بتوقيع اتفاقيات مع "إسرائيل"، وفق كسبيت، الذي أضاف أن "انضمام دولة أو دولتين، مثل السعودية أو الكويت أو تونس إلى دائرة السلام، سيعزّز بشكل كبير مكانة بينيت الداخلية المهترئة، ويمنح لبيد ائتمانا كبيرًا".

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