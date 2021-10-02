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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢١, ٣:٤٧ م

بقرار من عبداللهيان؛

اختيار "شيخ الإسلامي" رئيسا لمركز الدراسات السياسية والدولية بالخارجية

اختيار "شيخ الإسلامي" رئيسا لمركز الدراسات السياسية والدولية بالخارجية

عين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، محمد حسن شيخ الاسلامي رئيسا لمركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة، بقرارا صدر اليوم السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عيّن امير عبداللهيان في قراره رئيس كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية محمد حسن شيخ الاسلامي رئيسا جديدا لمركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة.

وفي قرار اخر ثمن امير عبداللهيان خدمات الرئيس السابق لمركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية محمد كاظم سجاد بور وعيّنه بمنصب مستشار الوزير.

وكان وزير الخارجية قد اصدر قبل فترة عدة قرارات عيّن بموجبها علي باقري ومهدي صفري ومحمد فتح علي مساعدين له في دوائر الشؤون "السياسية" و"الدبلوماسية الاقتصادية" و"الادارية والمالية" فيما عيّن عباس عراقجي ورسول مهاجر وعلي ابو الحسني مستشارين له.

/انتهى/

رمز الخبر 1918495
https://ar.mehrnews.com/news/1918495/

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