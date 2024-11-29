آخر المستجدات في حلب؛ تسلل الإرهابيين إلى وسط المدينة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وففي حين أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بياناً أعلنت فيه وقوع خسائر بشرية وأضرار كبيرة في صفوف المجموعات الإرهابية في حلب وإدلب ومحيطها، زعمت وسائل إعلام تابعة لهذه المجموعات أيضاً التقدم في بعض المحاور أصبح حلب وإدلب.

وفي آخر الأخبار التي نشرتها شبكة الجزيرة، أعلنت المجموعات الإرهابية سيطرتها على سبعة أحياء غرب مدينة حلب، ووصلت إلى وسط المدينة.

كما أعلن الإرهابيون أنهم احتلوا الكليتين العسكرية والمدفعية في حي الزهراء بمدينة حلب.

وسبق أن ترددت أنباء عن سيطرة المجموعات الإرهابية على مدينة سراقب جنوب إدلب بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش السوري.

وادعت قناة العربي أن الإرهابيين سيطروا على مقر المخابرات الجوية للجيش السوري داخل مدينة حلب.

وأعلن مراسل هذه الشبكة أن مقاتلي الجيش السوري هاجموا المجموعات المسلحة عند دخولها مدينة حلب.

وبحسب هذه التقارير تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري والمجموعات الإرهابية داخل مدينة حلب.

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