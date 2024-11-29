نائب وزير الخارجية الايراني يلتقي مع رئيس برلمان جمهورية تتارستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل جلال زاده إلى مطار قازان اليوم الجمعة وكان في استقباله القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قازان ميرزاخاني ونائب رئيس برلمان جمهورية تتارستان أحمدوف مارات غوتوفيتش.

وناقش جلال زاده، في أول لقاء له مع رئيس برلمان جمهورية تتارستان، حادثة جامعة قازان الفيدرالية وتطوير العلاقات الثقافية والبرلمانية الثنائية.

وخلال زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا إلى قازان وأثناء مشاركته في مراسم افتتاح مبنى القنصلية العامة الجديد في قازان، يلتقي أيضًا برئيس تتارستان ورئيس جامعة قازان الفيدرالية.

ومن بين الأجندة الأخرى لنائب وزير الخارجية الايراني في رحلته إلى قازان اللقاء مع الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في جامعات جمهورية تتارستان والمناطق الأخرى في منطقة الفولغا.

كما سيرافق جلال زاده في هذه الرحلة أحمد حيدريان، رئيس قسم شؤون الطلاب والمنح والمدارس الأجنبية بوزارة الخارجية.

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