وسائل إعلام: الطيران الحربي السوري يستهدف مقرات قيادة الجماعات الإرهابية في مدينتي إدلب والدانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا حول الأحداث في مدينتي حلب وإدلب، ذكرت فيه أن "القوات المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".

كما أكدت مصادر في حلب لـ RT نزوح معظم أهالي الأحياء الغربية في مدينة حلب وخلو الشوارع من الحركة، وسط معلومات عن خروقات أحدتثها بعض المجموعات المسلحة على أطراف المدينة الغربية.

المصدر: "الوطن" السورية

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