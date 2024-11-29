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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:١٤ م

المعارضة السورية تزعم سيطرتها على مدينة حلب وكليتين عسكريتين

المعارضة السورية تزعم سيطرتها على مدينة حلب وكليتين عسكريتين

زعمت المعارضة السورية المسلحة إن قواتها سيطرت -اليوم الجمعة- على الكلية العسكرية وكلية المدفعية بحي الزهراء في مدينة حلب، بعد أن سيطرت على ريفها الغربي بالكامل إثر معارك ضارية مع قوات النظام السوري وحلفائها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعمت المعارضة السورية أن قواتها دخلت إلى وسط مدينة حلب وإلى أحيائها الغربية حيث سيطرت على 7 من أحيائها.

وفي وقت سابق اليوم، زعمت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة أن مقاتليها دخلوا أول أحياء مدينة حلب حيث سيطروا على مركز البحوث العملية في حلب الجديدة.

وأضافت أن الفصائل المشاركة في الهجوم باتت تبعد كيلومترين فقط عن وسط مدينة حلب.

وزعمت ان الفصائل نجحت في كسر الخطوط الدفاعية لقوات النظام السوري في محاور أحياء الحمدانية وحلب الجديدة والزهراء، لتدخل إلى مدينة حلب.

قناة الجزيرة

/انتهى/

رمز الخبر 1951322

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