المسلحون بسوريا يستخدمون نفس اساليب الصهاينة بالهجوم على حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة ان هذه الجماعات الارهابية المسلحة تقوم بارسال تعليمات بالإخلاء إلى جميع المدنيين المتواجدين في (المناطق المشار إليها باللون الاحمر في الصورة أدناه) في حلب على غرار نفس الاساليب التي يستخدمها جيش الاحتلال اسرائيلي في العدوان على قطاع غزة واستفاد منها في حربه العدوانية على لبنان قبل ارساء وقف اطلاق النار.

هذا ويشنُ الجيشُ السوري هجوماً مضاداً على هذه الجماعاتِ بريفي حلب وادلب بعدَ تمهيدٍ ناريٍ عنيف استمرَ لساعات.

وهاجمَ الجيشُ السوري، الإرهابيين وخاضَ ضدَهم معاركَ ضاريةً غربَ حلب، واستَهدفَ الطيرانُ الحربي السوري الروسي تجمعاتِ ومقراتِ المسلحين بمحيطِ بلدة الأتارب، ودمَّرَ مقرَ ما يُسمى القوةَ المشتركة للمسلحين في مدينةِ مارع بريفِ حلب الشمالي. واستعادَ الجيشُ السوري السيطرةَ على بلدةِ خان العسل وعلى عددٍ من النقاطِ بينَها قريتا باشنطرة وبشقاتين في ريفِ حلب الغربي.

في المقابل، استُشهدَ أربعةُ أشخاصٍ جراءَ استهدافِ الإرهابيين المدينةَ الجامعية بحلب فيما اكدتْ مصادرُ روسية مقتلَ نحوِ اربعِمئةِ ارهابيٍ غالبيتُهم اجانب.

واحبط الجيش السوري هجوماً على محور بلدة ترنبة جنوب شرق إدلب تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي يستهدف مواقع الإرهابيين في المنطقة.

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