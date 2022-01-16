وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، قال في تصريح له اليوم الأحد، أمام جمع القادة والطلاب في جامعة الإمام علي (عليه السلام) التابعة للقوة البرية بالجيش الإيراني، أن منظومة الرادارات الإيرانية قادرة على رصد جميع الأجسام الطائرة بمختلف الارتفاعات.

وأكد "العميد صباحي فرد" على أن إيران تمتلك اليوم اليد العليا في مجال قوة الدفاع الجوي على صعيد المنطقة، مضيفاً: "نحن نعمل بفضل الطاقات الشبابية والعلماء الإيرانيين على إنتاج منظومات ثلاثية الأبعاد والمضي في توطنين كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة لتعزيز اقتدار قوة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية"./انتهى/