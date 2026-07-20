المتحدث باسم الجيش: لا يمكن أن تمر عبر مضيق هرمز معدات تُستخدم ضد الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد أكرمي‌نيا، وفي لقاء مع الناشطين الثقافيين في القوات البرية للجيش، وبعد أن أثنى على مشاركة الشعب الإيراني الحاشدة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للأمة (قدس الله سره)، والإجراءات المتخذة لمواجهة الحرب الناعمة والمركبة للأعداء، أشار إلى أهمية تحقيق الردع لإيران الإسلامية، وقال: إن العقلانية تقتضي أن يستمر القتال إلى النقطة التي تؤدي إلى تحقيق ردع كامل للشعب الإيراني.

وتابع: في غير هذه الحالة، سيعتدي العدو بحسابات خاطئة مجددًا على تراب إيران العزيز، لذلك، فإن استمرار القتال حتى تحقيق الردع الكامل لا يقوم على التراجع والاندفاع للحرب، بل يعتمد على التجربة والعقلانية.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار المتحدث باسم الجيش إلى مساندة بعض الدول للعدو المعتدي، وأكد: إن بعض دول جنوب الخليج الفارسي، التي استفادت لسنوات من امكانيات مضيق هرمز وباعت مليارات الدولارات من النفط واستوردت البضائع، تتعاون اليوم مع أمريكا المجرمة في الهجمات ضد إيران، وهذا الإجراء ليس منصفًا ولا مقبولًا على الإطلاق، ولا يمكن أن يستمر.

واختتم العميد أكرمي‌نيا تصريحاته قائلًا، أن السيطرة على مضيق هرمز بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وان الدول التي ساندت الإجراءات العدوانية وغير القانونية للجيش الأمريكي الارهابي ، ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز، فلا يمكن أن تمر عبر مضيق هرمز معدات تُستخدم ضد الشعب الإيراني.