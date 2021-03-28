العميد صباحي فرد: قوة الدفاع الجوي في الطليعة للدفاع عن البلاد

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن تقرير للعلاقات العامة بالجيش، بان العميد "صباحي فرد" قام بزيارة وحدة الدفاع الجوي في فوردو (قم)، وتفقد مواقع الوحدة ودفاعاتها.

وهنأ العميد صباحي فرد، كوادر وحدة الدفاع الجوي في فوردو بحلول العام الايراني الجديد (بدا في 21 مارس) وقال: يجب أن تأخذ كل فئات المجتمع زمام المبادرة في تنفيذ شعار" الإنتاج والدعم وازالة العوائق"، وتحقيق الشعار الثوري لهذا العام بشكل كامل من دعم قفزة الإنتاج وإزالة العوائق.

وعبر صباحي فرد عن ارتياحه للاستعداد التشغيلي لهذه الوحدة، مضيفا: إن الحفاظ على القوة الدفاعية ومراقبة العدو وإصدار الإنذارات في الوقت المناسب والتعامل مع أي عمل للعدو قد خلق قوة رادعة للدفاع الجوي للبلاد.

واوضح قائد قوة الدفاع الجوي للجيش، بأنه لا يمكن اختبار الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، وقال: أن قوة الدفاع الجوي في الطليعة للدفاع عن البلاد وهذا مؤشر على اقتدار الشعب في مسار تحقيق اهداف وقيم الثورة الاسلامية.

وتطرق إلى تأكيدات قائد الثورة الاسلامية بشأن تعزيز القدرات الدفاعية على مستوى القوات المسلحة، وقال: القدرات الدفاعية تعتبر ركنا من أركان الاقتدار الوطني، وقدراتنا الدفاعية للشعب تدعم الأمن.

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