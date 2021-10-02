ايران وسورية تبحثان ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور محمد سامر الخليل، بحث مع معاون وزير السياحة الايراني، علي أصغر شالبافيان، في الجناح السوري بمعرض “اكسبو دبي 2020” اهمية استمرار التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

واكد شالبافيان خلال اللقاء الذي جرى على هامش فعاليات المعرض استعداد إيران للمشاركة بفاعلية في عملية اعادة الاعمار وترميم المناطق الاثرية والسياحية التي تعرضت للتخريب جراء الارهاب في سورية والقيام بالاستثمار السياحي عبر بناء وتجهيز منشآت فندقية جديدة.

واتفق الجانبان على تبادل الزيارات الثنائية لتعميق اوجه التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير سورية في الامارات الدكتور غسان عباس والسفير الايراني في الامارات محمد سيد حسيني وعدد آخر من المسؤولين./انتهى/