مباحثات ايرانية سورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، الدكتور عمرو سالم، بحث مع مستشار وزير الدفاع الايراني ورئيس مجلس التعاون الاقتصادي مع محور المقاومة في الوزارة، المهندس مصطفى إثباتي، والوفد المرافق له صباح اليوم تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري القائمة بين البلدين والاسراع بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقاً.

واكد الوزير سالم على اهمية تذليل جميع الصعوبات لتعزيز التعاون واقامة مشاريع تغطي احتياجات اسواق البلدين مشيراً إلى ان وفداً من الوزارة سيعمل مع الوفد الايراني لبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بأسرع وقت، منها اقامة متجر مشترك للمواد الغذائية في مجمع الامويين بدمشق.

وفي تصريح للصحفيين اشار المهندس اثباتي إلى بقاء الوفد في سورية حتى التوصل إلى اتفاق بخصوص تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة والاستفادة منها بالشكل الامثل وبما يصب في مصلحة البلدين./انتهى/