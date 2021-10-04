إنشاء جناح إيراني افتراضي لتكنولوجيا المعلومات في جيتكس 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن محمد رضا طلائي عن إقامة الجناح الافتراضي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانية في معرض جيتكس هذا العام، وقال إن رواد الأعمال وشركات تكنولوجيا المعلومات يمكنهم الوصول إلى أكثر من 20 ألف شركة في هذا المجال ربط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

وتابع بالقول: "سيقام هذا الجناح الافتراضي لمدة شهر بدعم من غرفة تجارة طهران، وخلاله، الشركات الإيرانية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي لم تنجح في حضور معرض جيتكس لهذا العام، يمكن المشاركة في هذا الجناح الافتراضي".

وذكر رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات في غرفة التجارة، ان "تقديم قدراتهم للمستثمرين وأصحاب شركات التكنولوجيا في البلدان الأخرى واستكشاف التعاون مع الصناعات النشطة في هذا المعرض".

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