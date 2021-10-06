إسقاط طائرة مسيرة صينية الصنع تابعة للعدوان في أجواء مأرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: ‏تمكنت دفاعاتنا الجوية - بفضل الله - من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم بصاروخ أرض جو.

وأوضح سريع أن إسقاط الطائرة تم "أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب".

وطائرة الدرون "سي إتش فور" المتطورة صينية الصنع ويمكنها أن تحمل 4 صواريخ من نوع AR-1 على ارتفاع 7200 متر، كما أن النسخة المطورة CH- 4 تصل حمولتها إلى 400 كيلو غرام، ولها القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر.

ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر.

ويمكن أن تحلق على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية فإذا كان وزن الإقلاع هو 1350 كيلوغراما والكفاءة الهوائية هي 20 فهذا يعني أن المقاومة الهوائية تعادل 62.5 كيلوغرام فقط."

والطائرة لها قدرة على إطلاق الذخيرة مع خمسة أنواع من الذخائر بما في ذلك القنبلة العنقودية زنة 50 كيلو غرام، وقنبلة terminal-sensitive projectile زنة 50 كيلو غرام والقنبلة الموجهة بالقمر الصناعي زنة 50 كيلو غرام، والقنبلة الموجهة بالليزر زنة 100 كيلو غرام والقنبلة الانزلاقية الموجهة بالقمر الصناعي زنة 100 كيلو غرام

وتتمكن هذه الطائرة المتطورة من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات حول قتال العدو، ومن تنفيذ عمليات عسكرية مثل والدوريات في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.

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