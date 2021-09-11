يحيى سريع يعلن عن تفاصيل المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قال خلال في ايجاز صحفي: "نجحت وحدات من قواتنا المسلحة وبعون الله من تحرير مديريتي ماهلية ورحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين".

واضاف سريع: شنت قواتنا العملية العسكرية لتحرير وتطهير مديريتي رحبة، وماهلية من عدة مسارات وبمشاركة من ابناء مأرب الاحرار والشرفاء.

واكد العميد سريع: ان قواتنا وبعد ساعات فقط من بدء العملية حققت تقدماً كبيراً باتجاه مركز مديرية رحبة، موضحا ان طيران تحالف العدوان شن خلال العملية 37 غارة جوية محاولاً إعاقة قواتنا عن استكمال مهمة التحرير والتطهير.

وتابع العميد سريع: تمكنت قواتنا بفضل الله من تحرير مديرية رحبة خلال فترة وجيزة، مشيرا الى ان قواتنا تعاملت مع اسرى وجثث قتلى المرتزقة بما يتفق واخلاق ومبادئ الدين الإسلامي.

واوضح انه كان من ضمن نتائج العملية : وقوع 151 من مرتزقة تحالف العدوان ما بين قتيل ومصاب اضافة الى وقوع عدد آخر من الاسرى وتحرير مساحة اجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كم مربع.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: بتوجيهات القيادة فقد عملت قواتنا على اعادة تطبيع الحياة بمشاركة الاخوة في السلطة المحلية بمحافظة مأرب ، مثمنا الدور الكبير لقبائل مأرب الابية في معركة التحرير والاستقلال بشكل عام وتحرير محافظة مأرب بشكل خاص.

واضاف ان ابناء محافظة مأرب لن يكونوا إلا مع بلدهم وشعبهم ضد الغزاة والمحتلين، فهذا الموقف هو ما يتفق مع مبادئ واعراف القبيلة اليمنية عبر التاريخ.

واكد العميد سريع على تحرير كل الاراضي اليمنيو واستعادة كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان وليكون اليمن حراً مستقلاً لا يخضع لاي احتلال ولا يخضع لاي وصاية./انتهى/