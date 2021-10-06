مندوب إيران يندد بالحظر الدوائي والإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد بلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة في نويورك، شرح فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مكافحة الارهاب.

وأعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية التزام ايران القاطع بمكافحة هذه الظاهرة البغيضة، محييا ذكرى ضحايا الارهاب ومن ضمنهم الفريق الشهيد قاسم سليماني الذي استشهد في عملية ارهابية اميركية والعلماء النوويين الايرانيين الشهداء.

وأكد تخت روانجي، الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه والدفاع المشروع امام الكيان الصهيوني، مشددا ان الطريق الوحيد لمكافحة الارهاب هو مكافحة جذوره ومنها الاحتلال والتدخل العسكري في سائر الدول،

ولفت سفير ايران في الامم المتحدة ان اجراءات الحظر تستهدف الناس العاديين وتجري بهدف خلق الفوضى والاضطرابات في الدول، مبينا ان الحظر الاحادي يؤثر على قدرات البلاد في مكافحة الارهاب.

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