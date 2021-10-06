لن نألو جهدا في تجهيز القوّات المسلحة وإسنادها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني إلتقى اليوم الأربعاء، كلا من قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني العميد" حميد واحدي " وقائد القوّة البحرية الأدميرال"شهرام ايراني".

وأكد العميد محمد رضا آشتياني: ان القوّتين الجوّية والبحرية في الجيش الإيراني، وبجهود وهمّة متخصصي الصناعات الدفاعية، اصبحتا في وضع مناسب من حيث المعدات والتجهيزات والجاهزية الدفاعية.

وتابع آشتياني: لن ندّخر جهدا في سبيل تجهيز القوّات المسلحة وإسنادها بصفتها ذراع القوّة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: وزارة الدفاع إستطاعت؛ من خلال تقديم العون القيّم للخبراء في القوّتين البحرية والجوّية للجيش، من تلبية الاحتياجات الحياتية والاستراتيجية لهاتين القوّتين دون الاعتماد على الخارج.

ومن جهتهما أكد كلاً من قائد القوة الجوية العميد "حميد واحدي"وقائد القوّة البحرية الأدميرال "شهرام ايراني" على ضرورة تعزيز التعاون ورفع نسبة التعاون مع الصناعات الدفاعية ودمج الجهود في سبيل تحقيق الاهداف العامة والاستراتيجية لسلاح الجو وسلاح البر بالجيش الايراني.

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