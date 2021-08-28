لماذا حصل وزيرا الخارجية والدفاع الايرانيان علی أغلب الأصوات ؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان معنى التصويت العالي للنواب إلى وزيري الدفاع والخارجية هو أن الجمهورية الإسلامية لا تنوي إطلاقا التراجع عن مواقفها الخارجية المبدئية، وقد برهنت الأصوات العالية للنواب للوزراء المذكورين، في الواقع علی مهمة الحكومة في هذا الصدد بشكل أكثر جدية من أي وقت مضى.

وان ضرورة التركيز على التفاعلات العالمية، إلى جانب الحفاظ على القدرات الدفاعية والقوة الاقليمية وتعزيزها، هي أحد المطالب الجادة للنظام من وزراء الخارجية والدفاع المنتخبين، والذي أثبت نفسه اليوم للمکلفين أمير أشتياني وحسين أمير عبداللهيان.

ویثبت توقف یسیر عند سجل وسوابق الوزيرين الجديدين في مجال الدبلوماسية وساحة العمل ومراجعة مواقفهما أن مستقبل السياسة في المجالین المذکورین سیشهد منذ الیوم فصاعدا تفاعلا وتواصلا أكبر مما تم القيام به حتى الآن./انتهى/

المصدر: العالم