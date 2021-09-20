العميد أشتياني: سيدفع الاعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء تجاه إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن العلاقات العامة بوزارة الدفاع، قال العميد أشتياني في لقاء مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع ردا على التصريحات السخيفة والهراء من قبل أعداء إيران وخاصة بعض قادة كيان الاحتلال. انه أعدت التطورات القائمة على المعرفة والتقنيات المحلية والعلمية الجديدة والمبتكرة فقط للحفاظ على الأمن وحماية حدود إيران الإسلامية والرد فقط على أي تهديدات وعدوان محتمل.

وصرح إن الشعب الإيراني العظيم سيكون في جميع مشاهد المواجهة للعدو حاضرا كما يستحق انتصارًا مجيدًا آخر.

وتابع أشتياني ان الايادي الشيطانية والانظمة المرتبطة بالقوى الخاوية تلجأ الى التخرصات والاتهامات عندما ترى نفسها عاجزة وفاشلة .

وأعتبر ان الكيان الصهيوني الذي مُني على الدوام بهزائم كبرى أمام الشعب الايراني، لم يتمكن الاَ من صب حقده وغضبه على الاطفال والنساء، هذا الكيان لايُنتظر منه غير هذه المهاترات.

وشدد وزير الدفاع على ان ايران ماضية في تطوير قوتها الدفاعية والعسكرية في ظل استراتيجيتها الدفاعية وان الشعب الايراني سيرد بقوة على أي حماقة للعدو.

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