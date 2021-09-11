العميد أشتياني يؤكد على التعاون بين وزارة الدفاع ومنظمة الدفاع المدني لمواجهة التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد محمد رضا اشتياني"، عن تشكل "فريق عمل" خاص بمتابعة القضايا ذات الاولوية لدى منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي لقائه، اليوم السبت، رئيس منظمة الدفاع المدني "العميد غلامرضا جلالي"، اكد العميد اشتياني بان وزارة الدفاع على اتم الجاهزية لدعم كافة مشاريع وبرامج هذه المنظمة الوطنية.

واعرب العميد اشتياني، خلال اللقاء مع العميد جلالي اليوم، عن امله في تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع ومنظمة الدفاع المدني بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وصولا الى الاهداف الامنية والتنموية المنشودة وتعزيز البنى التحتية في ايران.

الى ذلك، اكد رئيس منظمة الدفاع المدني الوطنية على دور وزارة الدفاع في دعم الصناعات الوطنية المتعلقة بمنظمة الدفاع المدني وتطويرها في مجالات الدفاع البايولوجي والسيبراني والكيمياوي والاشعاعي.

ونوه في السياق نفسه، بالتجرية الناجحة لـ "منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة"، والمتمثلة في إنشاء اول مختبر محلي بامتياز للسلامة الاحيائية (مستوى 3)، و"رزمة التصدي للتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية" (CBRNE).

واعتبر العميد جلالي، ان تطوير هذه الصناعات بدعم وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، خطوة كبيرة للارتقاء بجهوزية فرق الرد على التهديدات الحديثة في ايران.

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