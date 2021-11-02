تمكنّا بسواعد خبرائنا من إفشال العقوبات في المجالات الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "العمید آشتیاني" كد خلال لقاء مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أن العديد من العقوبات المفروضة على إيران في المجالات الدفاعية فشلت في ظل توجیهات قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وجهود خبراء الصناعة الدفاعية.

وذكر وزير الدفاع، "إننا نجحنا في إنتاج القوة وتعزیزها بالاعتماد علی الذات والقدرات المحلية."

وصرح آشتياني بأن وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تلعب دورا حاسما، واصفا اياها بأنها ثروة وطنية في تعزيز القوة الدفاعية للقوات المسلحة ورفع مستوى القوة الردعیة في إيران.

ونوه بأن الجمهورية الإسلامية تلقي اهتماما كبيرا بالنسبة إلى تعزيز النمو وتقوية جميع مكونات القفزة الاقتصادية"، معلنا استعداد وزارة الدفاع للمساعدة في تدفق المعرفة الدفاعية إلى أجزاء مختلفة من البلاد.

/انتهى/