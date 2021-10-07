الكسواني: الوضع في المسجد الأقصى خطير

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن تصريحات الكسواني تأتي بعد أعطت قاضية "إسرائيلية" الضوء الأخضر لـ"صلاة صامتة" لليهود أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وهو ما ينسف مزاعم الحكومة الإسرائيلية عن عدم تغيير الوضع القائم في المسجد.

وناشد الكسواني الملك عبد الله الثاني التدخل فوراً للجم قرارات قوات الاحتلال "الاسرائيلية" ومنع الاعتداءات على المسجد الاقصى ، بالإضافة الى مطالبته لجامعة الدول العربية لاتخاذ قرارات لحماية المسجد الاقصى.

وبين كسواني خلال تصريحات خاصة أن أهل السجد الاقصى وكما يعرفهم القاصي والداني مخلصون للمسجد الاقصى، ويتصدون بكل ما يمتلكون لاعتداءات الاحتلال ، مشدداً على ان اهالي القدس وعندما يشعرون بالخطر الحقيقي يقفون الى جانب مسجدهم بكل ما أوتوا من قوة ،بالرغم من محاصرة الاحتلال للبلدة القديمة ومنع الشباب من الوصول الى المسجد الاقصى.

وكانت حركتا "الجهاد الإسلامي" و "حماس"، استنكرتا بالأمس الأربعاء، قرارا قضائيا "إسرائيليا" غير مسبوق بعدم الاعتراض على أداء اليهود صلوات صامتة في المسجد الأقصى.

حركة الجهاد الإسلامي قالت في بيان لها، إن القرار "باطل"، وهو "اعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى حق المسلمين الخالص فيه".

وأضافت الحركة أن هذا القرار "سيفسح الطريق لتوالي الاعتداءات على المسجد الأقصى"، مُحذرة إسرائيل من تبعاته.

وقالت في بيانها إن "الشعب الفلسطيني سيواجه أي محاولات للمساس بالأقصى، بكل قوة وثبات وعزم لا يلين".

واعتبر الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان، أن القرار القضائي "يُشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق تقسيمه زمانيا ومكانيا".

وأضاف قاسم أن القرار "يعدّ انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، ويؤكد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على شعبنا، والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع".

وتابع: "هذه القرارات لن تغير من حقائق التاريخ، ولن تفلح في طمس الهوية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة".

المصدر: فلسطين اليوم

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