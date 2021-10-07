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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢١, ٣:٢١ م

الصحة الايرانية:

تطعيم 61 مليون إيراني وتسجيل11 الف و 625 إصابة جديدة بكورونا

تطعيم 61 مليون إيراني وتسجيل11 الف و 625 إصابة جديدة بكورونا

صرّحت وزارة الصحة الايرانية أنه تم تسجيل 11 الف و 625 إصابة جديدة بكورونا فيما تم تسجيل 233 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت عن تسجيل 11 الف و 625 إصابة جديدة بكورونا فيما تم تسجيل 233 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في تقريرها: إجمالي الوفيات في البلاد جراء الاصابة بكورونا منذ تفشي الوباء بلغ 122 الفا و 12 شخصاً فيما بلغ اجمالي المصابين 5 ملايين و 674 الفا و 83 شخصاً.

وأضاف التقرير: بلغ إجمالي المتعافين من الوباء أو الذين تم ترخيصهم من المستشفيات 5 ملايين و 169 الفا و 999 شخصا.

وأشارت الوزارة الى تطعيم 61 مليونا و 424 الفا و 402 جرعة من اللقاحات المضادة في البلاد لحد الآن.

/إنتهى/

رمز الخبر 1918658
https://ar.mehrnews.com/news/1918658/

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