تسجيل 457 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

كما اعلنت لاري، عن تسجيل 11 ألفا و517 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 726 الفا و585 شخصا.

وأشارت الى أن ثلاثة آلاف و149 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 541 الفا و566 شخصا لغاية الآن، لافتة الى أن 5614 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 5 ملايين و384 الفا و988 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/