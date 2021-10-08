تسجيل 185 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 9ألفا و875 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 683 ألفا و980 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و424 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و451 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 186 ألفا و96 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل185 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 122 الفا 197 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و39 ألفا و254 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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