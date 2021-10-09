أمير عبد اللهيان يغادر لبنان متوجها إلى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه غادر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان متوجهاً إلى سوريا بعد زيارة للبنان استغرقت يومين.

ووصل حسين امير عبداللهيان مساء الاربعاء على رأس وفد الى لبنان وقال في تصريح صحفي حين وصول الى بيروت بيروت: انني وبرفقة زملائي هنا في بيروت لنعلن بصوت عال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل دعمها للبنان. نحن سنواصل وقوفنا الى جانب الشعب اللبناني بقصارى جهودنا من اجل كسر الحصار على لبنان، معربا عن ثقته بأن يتجاوز اللبنانيون هذه المرحلة الصعبة بالانتصار كما في السابق.

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