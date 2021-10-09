أمير عبد اللهيان: إيران ستقف إلى جانب سوريا بقوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمير عبد اللهيان، أوضح عند وصوله إلى دمشق أنه "طالما أجرينا ونجري مشاورات مع شريكتنا الاستراتيجية سورية حول قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية، وان ايران تولي أهمية بالغة لذلك".

وشدد أمير عبد اللهيان على أن ايران عقدت اتفاقيات مهمة مع سورية خلال الأسابيع الماضية، فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وسيتم تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت بسرعة كبيرة، وسيحقق الشعبان مكاسب جراء ذلك.

وتابع قائلا: سورية تمضي قدما في التنمية والتقدم، وتقف ايران بكل قوتها الى جانبها، كما كانت تفعل خلال الحرب الارهابية التي شهدتها.

من جانبه قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: ندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بالملف النــووي الإيــراني وملفات أخرى في المنطقة.

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