حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد قندوز الافغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دان بأشد ‏العبارات هذا الفعل الإجرامي الذي يتنافى مع كل الأديان السماوية والقوانين الإنسانية، ‏والذي ارتكبه تنظيم داعش الوهابي الإرهابي.‏

وفي بيان أصدره اليوم الأحد، دعا حزب الله جميع المرجعيات الدينية على امتداد العالم الإسلامي لاتخاذ موقف ‏حازم من هذه الجماعات التكفيرية المجرمة وعزلها، كما دعا السلطات المسؤولة في ‏هذا البلد الإسلامي إلى معاقبة القتلة واتخاذ أقصى التدابير لمنع تكرار مثل هذه المجازر ‏المفجعة‎.

وختم حزب الله بيانه بالقول “اننا نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأله ‏تعالى ان يعافي الجرحى ويمن على الشعب الأفغاني المسلم بالأمن والسلام‎.”‎

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