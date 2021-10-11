وزيرا خارجية ايران وجنوب افريقيا يؤكدان على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية

وأفادة وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، اجرى اتصالا هاتفيا صباح اليوم مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجنوب افريقيا، السيدة باندور ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وتم خلال هذه المكالمة الهاتفية مناقشة قضايا مختلفة مثل عقد اللجنة السياسية العاشرة على مستوى نواب وزراء الخارجية للبلدين، وعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية.

واعربت السيدة باندور عن ارتياحها للاجتماع مع وزير خارجيتنا على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واكدت على أهمية تطوير العلاقات الثنائية واهتمام جنوب إفريقيا بهذا الصدد ، كما أشارت إلى زيارة الرئيس الايراني لبريتوريا عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة ، الذي ستستضيفه جنوب افريقيا خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2022.

وفي ترحيبه بهذا الموضوع، علن وزير الخارجية الايراني ، أمير عبد اللهيان ، عن تشكيل لجان فرعية للاستثمار والطاقة والصحة بين البلدين، ووضع مجالات الاهتمام المشترك من اجل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية في جدول اعمال الحكومة الايرانية.

وفي الختام ، شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في المجالين الدولي والاقليمي./انتهى/