عبد اللهيان يحذر من إجراءات الغرب غير البناءة في مجلس المحافظين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بحث اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، السيدة نالدي باندور، تطوير العلاقات الثنائية وأخر التطورات الدولية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن أمله في عقد اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين في المستقبل القريب ، ورحب باستعداد الطرفين لاتخاذ خطوات كبيرة من أجل زيادة تطوير العلاقات بين البلدين.

وحذر عبد اللهيان خلال الاتصال الهاتفي مع نظيرته في جنوب افريقيا، من عواقب سوء التقدير والإجراءات غير البناءة من جانب أمريكا وبعض الدول الأوروبية في اجتماع مجلس المحافظين.

ومن جهتها، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ، بعقد لجنة مشتركة بحضور وزيري خارجية البلدين، وأعربت عن أملها في أن تسهل هذه اللجنة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إيران وجنوب إفريقيا.

كما أعلنت دعمها للمحادثات الدبلوماسية حول الاتفاق النووي قائلة: "إن جنوب إفريقيا تأمل أن تظل جميع الأطراف ملتزمة بالمسار الدبلوماسي وأن تؤدي هذه المحادثات إلى النجاح ورفع العقوبات".

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