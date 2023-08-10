وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيس جنوب افريقيا في بريتوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الخميس، رئيس جنوب افريقيا في بريتوريا، واجرى معه محادثات تناولت شتى الموضوعات المهمة بالنسبة للجانبين.

والتقى حسين امير عبداللهيان، وفي زيارته الثنائية الاولى الى جنوب افريقيا، مساء الخميس مع رئيس هذا البلد، سيريل رامافوزا في قصر كانيون، وأجرى محادثات تناولت شتى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، سفير ايران لدى بريتوريا مهدي آقاجعفري، والمدير العام لدائرة افريقيا في الخارجية الايرانية ولي الله محمدي، والمدير العام للمجلس الاعلى لشؤون الايرانيين المقيمين في الخارج عبدالله سهرابي.

وبدأ امير عبداللهيان فجر الخميس زيارة رسمية الى بريتوريا، على رأس وفد، للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجنوب افريقيا، حيث التقى صباح الخميس مع نظيره الجنوب افريقية السيدة نالدي باندور، واجرى معها محادثات تناولت القضايا الثنائية والاقليمية والدولية المهمة.

وقد أكدت السيدة باندور، خلال اللقاء، أن بلادها تدعم انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية مجموعة بريكس.

وخلال الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين البلدين في بريتوريا، تدارست اللجان الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية والاجتماعية والثقافية 26 وثيقة، والتي من المتوقع ان يتم التوقيع عليها من قبل رئيسي البلدين خلال زيارة آية الله رئيسي الى بريتوريا خلال الخريف.

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