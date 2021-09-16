امير عبداللهيان يدعو إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وافادت وكالة مهر للانباء ان سفير جنوب إفريقيا لدى طهران "فيكا خومالو" التقى اليوم مع وزير خارجية بلادنا حسين أمير عبد اللهيان ونقل اليه رسالة التهنئة من وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا.

وفي إشارة إلى الاستعدادات لعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة ، أعرب سفير جنوب إفريقيا عن أمله في أن تنعقد اللجنة السياسية في طهران و اللجنة المشتركة في جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.

وجدد الدعوة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لزيارة بريتوريا معربا عن أمله في أن تتم هذه الزيارة في العام الميلادي المقبل وبعد عقد اللجنة المشتركة.

واكد أمير عبد اللهيان على أهمية الدول الأفريقية ، بما في ذلك جنوب إفريقيا ، في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ،داعيا إلى المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي هذا الصدد ، أشار امير عبداللهيان إلى أهمية عقد اجتماع للجنة المشتركة برئاسة وزيرا الخارجية واللجنة السياسية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية واللجان الفرعية الأخرى بين البلدين مستعرضا أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جنوب أفريقيا خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الجمهورية في تشرين الثاني / نوفمبر 2015 ،معتبرا زيارة رئيس الجمهورية لبريتوريا بأنها تشكل منعطفا في العلاقات بين البلدين.

كما أشاد امير عبد اللهيان بدعم جنوب إفريقيا لإيران خلال عضويتها في مجلس الأمن ، وكذلك بدعمها للشعب الفلسطيني.

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