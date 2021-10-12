مقتل 3 أشخاص جراء انفجار مستودع ذخيرة للمرتزقة الأتراك بريف حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "مستودعا للذخيرة مخبأ في منزل أحد متزعمي ما يسمى السلطان مراد المدعومة من القوات التركية في قرية الدابس بمنطقة جرابلس أدى إلى مقتل امرأة وطفل ورجل وإصابة عدد من المدنيين بجروح".

ولفتت المصادر إلى أن "المدنيين المقتولين والمصابين تم تجميعهم في منزل المتزعم الإرهابي بغرض تهريبهم إلى الأراضي التركية مقابل مبالغ مالية حيث يقوم عدد من متزعمي التنظيمات بتهريب عشرات المدنيين أسبوعيا مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وذلك بالتعاون مع سماسرة أتراك وبغطاء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام التركي".

المصدر: سانا

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