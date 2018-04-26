انفجار عنيف في مدينة القامشلي شرقي سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلا عن روسيا اليوم، إن الانفجار، الذي لم يعرف أسبابه إلى الآن، وقع في أحد مباني مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، والمحاذية لقضاء نصيبين التركي.

وأضافت أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار يبعد 150 مترا عن الحدود التركية السورية، حيث شوهدت أعمدة الدخان من مدينة نصيبين التركية، كما شوهد وصول العديد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان عقب الانفجار".

وقامت السلطات بتحذير المواطنين عبر مكبرات الصوت في مدينة القامشلي، داعية بالتزام المنازل وعدم الخروج منها./انتهى/