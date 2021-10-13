أمير عبداللهيان يزور معرض الصناعات النووية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية، ان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، وعدد من مدراء الخارجية رافقوا امير عبداللهيان في هذه الزيارة، التي جرت بحضور نائب رئيس الجمهورية، رئيس المنظمة الوطنية للطاقة الذرية، محمد اسلامي، ومتحدث المنظمة، بهروز كمالوندي.

وتقوم المنظمة الوطنية للطاقة الذرية في هذا المعرض، بعرض جزء من احدث انجازاتها في مجال الاشعاع النووي وعملية ضخ الوقود وانتاج الماء الثقيل والكعكة الصفراء والزراعة النووية واجهزة الطرد المركزي الصناعية والطبية والمستحضرات الصيدلانية الاشعاعية التشخيصية، والعديد من المجالات المرتبطة./انتهى/