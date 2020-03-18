الصين ترسل مساعدات طبية وعلاجية الى إيران

وافادت اليوم الأربعاء دائرة الدبلوماسية العامة والإعلام في المنظمة الوطنية للطاقة النووية، ان هيئة الطاقة الذرية الصينية (China Atomic Energy Authority) لديها تعاون وثيق مع المنظمة في تطوير مشاريع الطاقة النووية السلمية.

وتم اليوم الأربعاء تسليم هذه المجموعة من التبرعات الى مكتب الجمارك بمطار الإمام الخميني (رض) بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين.

وقررت المنظمة الوطنية للطاقة النووية أن تقدم هذه التبرعات الى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.